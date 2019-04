Britse veteraan brengt bevrijdingsvuur

De Britse Normandië-veteraan Ray Lord brengt op 4 mei ’s avonds het bevrijdingsvuur naar burgemeester Geert van Rumund van Wageningen. Nadat Van Rumund om middernacht de vlam op het 5 Mei Plein heeft aangestoken, wordt het vuur door hardlopers met fakkels naar tal van plaatsen in heel Nederland gebracht. Het aansteken van het bevrijdingsvuur markeert de overgang van herdenken op 4 mei naar vieren op 5 mei.

Ray Lord, nu diep in de negentig, landde als korporaal in het East Yorkshire Regiment in juni 1944 op de Normandische stranden. Hij werkte mee aan de bevrijding van Nederlandse plaatsen. Lord reist in mei mee met de ‘Freedom Flame’ die wordt opgehaald in het Engelse Hull.

In Wageningen is op 5 mei de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van de Duitse bezetter en aansluitend het Bevrijdingsdefilé met 1500 deelnemers. Minister Ank Bijleveld (Defensie) neemt het defilé af. Bijleveld en haar college vice-premier Hugo de Jonge spreken op het 5 Mei Plein.