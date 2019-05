Britse toeriste mishandeld na stapavond

Een Britse toeriste is op 20 april na een avondje stappen in Amsterdam mishandeld. Tijdens het uitgaan op de Wallen ontmoetten de vrouw en een eveneens Britse vriendin een man, met wie ze het naar hun zin hadden. Ze belandden bij de man in de auto, die vervolgens naar de afgelegen Kanaaldijk in Diemen reed.

Wat daarna is gebeurd is niet duidelijk, aldus de politie. Omdat de vrouwen veel hadden gedronken, weten ze zich veel niet meer te herinneren. Wel is duidelijk dat de vriendin uit de auto is gestapt en alarm sloeg. Korte tijd later werd de andere vrouw gevonden, deels ontkleed en met verwondingen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze na controle weer weg kon.

De man wordt opgeroepen zich te melden om zijn kant van het verhaal te vertellen. Doet hij dat niet snel, dan worden zijn gegevens bekendgemaakt, aldus de politie.