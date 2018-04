Britse moordverdachte opgepakt in Amsterdam

In Amsterdam is een Britse tiener aangehouden die in zijn thuisland wordt gezocht voor moord. Dat maakte de politie van Essex zondag bekend. De achttienjarige Bradley Blundell zou vorig jaar augustus een 34-jarige man dodelijk in zijn borst hebben geschoten bij een benzinepomp in Chelmsford.

Hij werd gearresteerd op verdenking van onder meer moord, vuurwapenbezit, het belemmeren van de rechtsgang en handel in gestolen waar. De Britse politie had een beloning van 10.000 pond (ruim 11.000 euro) uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding zou leiden.

De politie van Essex laat weten dat de verdachte zich zaterdagavond bij een politiebureau had gemeld. Aan een uitleveringsverzoek wordt gewerkt.

De politie in Nederland en het Openbaar Ministerie konden de aanhouding niet bevestigen.