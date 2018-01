Britse EU-burgers willen EU-rechten behouden

Britse burgers in Nederland willen weten waar zij precies aan toe zijn als hun moederland niet meer in de Europese Unie zit. Vijf van hen stappen woensdag samen met twee belangenorganisaties naar de voorzieningenrechter in Amsterdam. Ze willen dat de rechter vragen over hun toekomstige rechten gaat voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Het is niet mogelijk voor burgers om dit rechtstreeks bij het hof te doen.

In totaal wonen er ongeveer 46.000 Britten in Nederland van wie een derde economisch is gebonden aan Amsterdam. Zij hebben nu naast hun Britse nationaliteit ook het EU-burgerschap waar allerlei EU-rechten aan vast zitten. Zij willen die behouden. Het gaat onder meer om het recht op verblijf, werk, vrij reizen, gezinshereniging, pensioenopbouw.

EU-verdragen gaan tot nu toe uit van een EU-burgerschap naast het eigen burgerschap. Het hof is de enige instantie die het EU-recht kan uitleggen. Een uitspraak van het hof is juist nu belangrijk, omdat het niet eerder is voorgekomen dat een land uit de EU vertrekt, stelt hun advocaat Christiaan Alberdingk Thijm.

De advocaat wijst erop dat er toe nu toe alleen nog maar op een politieke manier is gekeken en onderhandeld over de EU-rechten van Britse burgers. Hij hoopt dat het hof de juridische kant van de rechten van de Britse EU-burgers zal vaststellen.

Voor zover hem bekend is de zaak in Nederland de enige over deze kwestie in de EU tot nu toe. Er zouden naar schatting 1,5 miljoen Britten elders in de EU leven.