Britse celstraf voor smokkel drugs in kaas

Twee mannen uit Nederland zijn donderdag in Groot-Brittannië veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De 28-jarige Henrik R. uit Dieren kreeg zes jaar celstraf, zijn 30-jarige handlanger Dominic L. uit Arnhem 5,5 jaar. Ze waren betrokken bij de smokkel van meer dan vijfhonderd kilo cannabis.

De drugs, met een geschatte straatwaarde van enkele miljoenen euro’s, waren onder meer verstopt in een lading geraspte kaas voor over de pizza. De smokkelwaar werd in 2016 onderschept in de haven van Dover. De cannabis had naar een industrieterrein in Slough moeten worden gebracht. Daar zouden de drugs worden uitgeladen. De kaas zou dan terug naar Nederland gaan om opnieuw te worden gebruikt.

De twee Gelderlanders gebruikten een nepbedrijf, Bertus Foods, om de smokkel te verhullen.