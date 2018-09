Britse cel voor Nederlandse smokkelleider

Een 24-jarige Nederlander moet in Groot-Brittannië 9,5 jaar de gevangenis in. De man heeft meerdere mensen op pad gestuurd om voor hem cocaïne te smokkelen. Het ging bij elkaar om 14 kilo drugs. Die lading was volgens de Britse justitie ongeveer een miljoen pond waard.

De Nederlander had in oktober 2016 retourvluchten naar Aruba geboekt voor een Spaans echtpaar van 57 en 36. Na aankomst op het vliegveld van Manchester werden de man en de vrouw opgepakt. Ze hadden 10 kilo cocaïne verstopt in hun koffers. De Spaanse man kreeg zes jaar gevangenisstraf, de vrouw vier jaar. Een paar maanden later probeerde een 53-jarige Spanjaard 4 kilo cocaïne langs de douane op vliegveld Heathrow te krijgen. Hij liep tegen de lamp en kreeg zeven jaar en vijf maanden gevangenisstraf.

Alle reizen waren geregeld door de Nederlander. Hij werd zelf in februari van dit jaar opgepakt, toen hij op vliegveld Gatwick op een vliegtuig wilde stappen. Tijdens de zitting donderdag legde de Nederlander een bekentenis af, op vrijdag hoorde hij zijn straf.