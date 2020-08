Brit (49) zit in Nederland vast voor verkrachting in 1993

Een 49-jarige Brit, die wordt verdacht van verkrachting van een vrouw in het Erasmuspark in Amsterdam, is aan Nederland uitgeleverd. De verkrachting vond plaats in 1993.

De man werd in april van dit jaar in Manchester gearresteerd na een DNA-match. DNA-profielen in de Engelse en Nederlandse databanken worden sinds vorig jaar met elkaar vergeleken.

De man werd afgelopen vrijdag door het Verenigd Koninkrijk aan Nederland overgedragen. De rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank besloot maandag zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen.