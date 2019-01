Brieven naar ceo’s tegen kinderuitzettingen

De Goede Zaak is zondag een actie gestart, waarbij mensen via de e-mail brieven naar topbestuurders van luchtvaartmaatschappijen sturen om niet meer mee te werken aan het uitzetten van kinderen. De Goede Zaak is een burgerbeweging die maatschappelijke campagnes opzet.

Vliegtuigcrews worden volgens Jurjen van den Bergh, directeur van De Goede Zaak, 24 uur van tevoren voorzien van een lijst, met daarop de namen van passagiers die een speciale behandeling nodig hebben. Uit de informatie valt op te maken of sprake is van uitzettingen.

Deze uitzettingen zijn niet verplicht, maar onderdeel van afspraken tussen maatschappijen en de overheid. Via het platform van De Goede Zaak kunnen mensen de luchtvaartmaatschappijen oproepen hiermee te stoppen en daarmee de meerderheid die er is voor een humaan kinderpardon, te respecteren.

In de eerste paar uur van de actie is al ruim 1200 keer een e-mail verstuurd naar de ceo’s.