Brieven met verrassingspakket voor Britse veteranen

Britse veteranen in Nederland voor de 4 en 5 meibijeenkomsten in 2010. beeld ANP

De Britse veteranen die door de coronacrisis niet naar Wageningen kunnen komen om volgende week 75 jaar vrijheid mee te vieren, ontvangen vanuit Nederland een brief met een verrassingspakket. “Om hen te laten weten dat wij hen niet vergeten”, zegt initiatiefnemer Frans Ammerlaan van de Market Garden Foundation, die de veteranen jaarlijks begeleidt.

De in totaal 465 brieven zijn ondertekend door een van de burgemeesters van de gemeenten die in september 1944 betrokken waren bij de geallieerde operatie Market Garden: Arnhem, Wageningen, Ede, Renkum en Overbetuwe.

“Het is ontzettend jammer dat de veteranen niet kunnen komen, want het is elke keer weer een eer om dat mee te mogen maken”, zegt burgemeester Geert van Rumund van Wageningen. “De brievenactie verzacht het gemis een beetje. Laten we bidden en hopen dat de veteranen volgend jaar weer gewoon mogen komen. Het is echt verdrietig om hen te moeten teleurstellen dit jaar, maar ze hebben er uiteraard begrip voor.”

De aanwezigheid van veteranen bij de herdenking van de Slag om Arnhem in september is ook zeer twijfelachtig geworden. ,,We hebben te maken met een zeer kwetsbare groep mannen op vergevorderde leeftijd. De kans dat ze er over ruim vier maanden bij zullen zijn acht ik klein”, zei voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen deze week in dagblad De Gelderlander. Ook Ammerlaan is somber gestemd. ,,Ik hoor uit het Verenigd Koninkrijk dat het niet waarschijnlijk is dat er iemand komt.”

In Groot-Brittannië geldt een strikte lockdown, waarbij veteranen, net als andere kwetsbare groepen, met de grootste zorg worden omgeven. De Britse pers maakt de laatste tijd melding van veteranen van D-day die zijn overleden aan corona, aldus De Gelderlander. De luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede, in september altijd een onbetwist hoogtepunt, zijn al afgelast. Deze herdenking krijgt een alternatieve vorm.