Brieven Coolen en Streuvels gebundeld

Uitgeverij Lannoo heeft een briefwisseling gebundeld tussen de Nederlandse auteur Antoon Coolen en zijn Vlaamse collega Stijn Streuvels. Stijn Vanclooster, die promoveerde op de literatuuropvattingen van Streuvels, verzorgde de uitgave ‘Een altijd weer vernieuwd geluk’ inhoudelijk.

Antoon Coolen (1897-1961), nog altijd bekend van Dorp aan de rivier, was volgens de uitgeverij een van de weinigen met wie Streuvels (1871-1969) drie decennia lang correspondentie onderhield. Streuvels’ bekendste boek is waarschijnlijk wel De vlaschaard.

„De briefwisseling is interessant omdat ze heel openhartige informatie bevat over het privéleven en de literaire activiteiten van beide belangrijke schrijvers”, zegt de uitgeverij. De anti-Duitsgezinde Coolen en zijn oudere vakbroeder bleven altijd dikke vrienden, hoewel de eerste vond dat de tweede wel eens kritischer tegenover de nazi’s had mogen staan.