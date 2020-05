Brief van de hoofdredactie: Vorm en inhoud

Als er íets gebleken is in deze crisistijd, dan is dat het belang van media. Ze bieden informatie, brengen het nieuws en geven achtergronden bij het nieuws. Voor een christelijke krant als de onze betekent dat laatste dat het nieuws geduid wordt. Dat er in Bijbels licht gekeken wordt naar de ontwikkelingen die ons hebben overvallen.

De afgelopen twee maanden hebben we veel aandacht aan de coronacrisis besteed. Ook al kostte dat meer moeite dan anders, toch slaagden onze collega’s erin om heel wat extra pagina’s te maken en ze hielden u op de hoogte via het liveblog op onze website. We horen van veel lezers dat ze dat op prijs stellen.

Intussen zijn er gelukkig weer wat positieve ontwikkelingen te melden. We hebben ons als hoofdredactie beraden op de vraag hoe we u op de langere termijn kunnen blijven voorzien van nieuws en achtergronden over de coronacrisis. Daarbij zullen we niet meer streven naar ”zoveel mogelijk”, maar juist naar artikelen die een spade dieper steken. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

We stelden ook vast dat het coronanieuws vrijwel alle pagina’s van de krant raakt. Eerlijk gezegd komt dat het overzicht in het nieuws niet ten goede. We maken regelmatig grotere artikelen over actuele kwesties en die plaatsen we nu vaak in het eerste katern terwijl ze strikt genomen in het tweede katern thuishoren. Daar is echter geen plek, want de indeling daarvan is strak afgebakend rond vaste thema’s, zoals onderwijs, kerkgeschiedenis of muziek.

Vandaar dat we besloten hebben om, met ingang van volgende week, de indeling van onze krant flexibel te maken: op maandag, dinsdag en woensdag voegen we de twee katernen samen tot één katern. Op deze dagen treft u in het tweede katern normaal gesproken pagina’s aan over wetenschap, gezondheid, onderwijs, duurzaamheid, natuur en Koninklijk Huis. Dat blijft ook zo, maar we kunnen er nu gemakkelijker mee schuiven.

Daardoor kunnen we onze journalisten ook beter inzetten voor de artikelen en analyses die op dát moment nodig zijn. Dat is de tweede belangrijke reden voor deze stap: zo kunnen we investeren in kwaliteit, onderzoeksjournalistiek en de eigen invalshoeken die u in andere media niet aantreft.

Samengevat, wat gaat u van deze verandering merken? Uiteraard zult u zien dat in het begin van de week de katernen samengevoegd zijn. Dat biedt ons flexibiliteit en de ruimte om scherpere keuzes te maken, waardoor u uiteindelijk betere artikelen krijgt. Op donderdag, vrijdag en zaterdag blijven trouwens de tweede katernen –Kruispunt, Cultuur en Accent– wel gewoon verschijnen. Er verdwijnen ook geen columns of rubrieken. Ook voor RDMagazine verandert er niets.

Vanzelfsprekend hebben we op de redactie goed nagedacht over deze stap. De formule van je krant pas je niet zomaar aan. Toch vinden we het noodzakelijk deze stap nu te zetten. Omdat de redactionele inhoud de vorm van de krant moet bepalen en niet andersom.