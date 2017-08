Brief tegen verjaren aardbevingsschade

Groningers moeten ook na de verjaringstermijn van vijf jaar schade door aardbevingen vergoed krijgen. Dat vindt de Stichting Recht en Herstel Mijnbouwschade. De onlangs opgerichte stichting heeft om die reden woensdag namens alle Groningers een zogeheten stuitingsbrief, een juridisch document dat voorkomt dat een claim verjaart, naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gestuurd.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning van de NAM. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders riep Groningers die hun schade nog niet hebben gemeld eerder op voor 16 augustus een brief naar de NAM te sturen. 16 augustus is het vijf jaar geleden dat het dorp Huizinge werd getroffen door een aardbeving van 3.6, de zwaarste aardbeving ooit gemeten in de provincie Groningen.

De nieuwe stichting bestaat uit bewoonster Annemarie Heite, juriste Marjan Minnesma en ingenieur Willem Meiborg. Minnesma is bekend van klimaatorganisatie Urgenda die naar de rechter stapte om te zorgen dat de Staat de uitstoot van het broeikasgas CO2 vermindert.