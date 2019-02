Brexit klinkt door bij herdenking Nijmegen

Dat we in Nederland al bijna 75 jaar leven in vrijheid, is mede te danken aan de Europese samenwerking in de EU en de NAVO. Maar die samenwerking is niet vanzelfsprekend. Er ontstaan parallelle werelden, waarin een land kan beslissen om uit onze unie te stappen.

Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) vrijdag gezegd bij de zeer drukbezochte herdenking van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. Ook Mark Simmons, verbonden aan de kathedraal in het Britse Coventry, sprak over de brexit: „Hoe kan een land dat deel wil zijn van de Europese geschiedenis zich tegelijkertijd afscheiden van de EU? Dat leidt tot verlies van identiteit”, waarschuwde hij.

Bij het bombardement van Nijmegen kwamen bijna achthonderd mensen om het leven en raakten duizenden gewond. Nijmegen en Rotterdam liepen de zwaarste bomschade op tijdens de Tweede Wereldoorlog. De centra van beide steden werden weggevaagd.

„Maar na de oorlog was er geen tijd om na te denken. De wederopbouw ging meteen van start. Pas aan het eind van de vorige eeuw werd het zwijgen over die vreselijke ervaringen in zwaar geteisterde steden doorbroken”, sprak burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam tijdens de herdenking.

Volgens Aboutaleb is herdenken belangrijk, omdat het voor verbondenheid zorgt. „We moeten waken voor het oprukkend zij-tegen-wij-gevoel”, benadrukten alle sprekers.

In Nijmegen wordt vrijdag nog een speciaal geschreven oratorium over het bombardement opgevoerd. Zaterdag gaat het nieuwe Infocentrum WO II in de stad open.