Breuker Prijs voor Nora Mulder

De tweejaarlijkse Willem Breuker Prijs gaat deze keer naar Nora Mulder, onder meer pianiste, performer en voorstellingenmaakster. Op 4 november krijgt ze de prijs, die altijd bestemd is voor iemand van wie het werk overeenkomsten vertoont van dat van Breuker zelf. Bij haar zijn dat onder meer eigenzinnigheid, het wars van modes een eigen pad kiezen en ook samenwerken met heel veel verschillende anderen.

„Hoewel de term ‘uitvoerend musicus’ op haar van toepassing is, schiet deze volledig tekort om haar als creatieve geest pur sang, improvisator en begenadigd pianist doeltreffend te karakteriseren. Ze is een eigenzinnige maker die een veelvoud aan nauwelijks te beschrijven muzikale activiteiten en kwaliteiten ontplooit”, aldus de jury over Mulder.

Componist, saxofonist en klarinettist Willem Breuker (1944-2010) was de oprichter van het Willem Breuker Kollektief. De naar hem vernoemde prijs bestaat uit 15.000 euro en een plastiek van Wim T. Schippers. De onderscheiding wordt in Amsterdam overhandigd.