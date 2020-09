Brenninkmeijer stapt op als burgemeester van Waalre na crisis

Jan Brenninkmeijer stapt op als burgemeester van Waalre. Per 12 januari biedt hij zijn ontslag aan in de nasleep van een bestuurlijke crisis in de gemeente. Dat maakten Brenninkmeijer en de Brabantse commissaris Wim van de Donk woensdag bekend. „Het is een besluit dat mij grote moeite kost”, laat Brenninkmeijer weten. „Echter: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: het belang van Waalre.”

Brenninkmeijer deed eind augustus al een stap terug, en voor hem in de plaats kwam een waarnemer in de persoon van Jan Boelhouwer. Hij moest onderzoeken wat de oorzaken zijn van de aanhoudende bestuurscrisis in Waalre.

Nu Brenninkmeijer definitief afzwaait, blijft Boelhouwer nog even aan als waarnemend burgemeester. Hij moet volgens commissaris Van de Donk „de kwaliteit van het bestuur en het gemeente-apparaat op een hoger plan brengen”.

De provincie stelde Boelhouwer in augustus aan om een einde te maken aan de slepende problemen tussen burgemeester Jan Brenninkmeijer, de vier wethouders en de gemeenteraad. In juli zegden de wethouders het vertrouwen in de burgemeester op. De wethouders voelden zich bij herhaling niet gesteund door de burgemeester.

„Eén ding is volstrekt helder geworden”, liet Brenninkmeijer woensdag weten. „De bestuurlijke situatie is dermate ingewikkeld dat het nodig is dat op diverse posities, anderen, onbevangen, vrij van het verleden en met een fris gemoed en met een frisse blik het stokje overnemen.”