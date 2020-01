Breedlipneushoorntje geboren in Burgers’ Zoo

In Burgers’ Zoo is donderdagavond een breedlipneushoorn geboren. Het mannetje maakt een gezonde indruk, meldt het Arnhemse dierenpark vrijdag. Hij is de elfde neushoorn die daar sinds 1998 is geboren.

Burgers’ Zoo mag zich door de geboorte tot de top vijf van neushoornfokkers van Europa rekenen. De Arnhemse dierentuin staat op de tweede plaats in Nederland achter Safaripark Beekse Bergen. Verder staan Serengeti-Park Hodenhagen (Duitsland), Knowsley Safari Park (Engeland) en de ZSL Whipsnade Zoo (Engeland) in de top vijf. Europa telt in totaal negentig dierenparken die de dieren houden.

Met de geboorte van het neushoorntje zijn er nu in totaal acht van deze zoogdieren in Burgers’ Zoo.