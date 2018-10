„Brede steun voor opvang Armeens gezin in kerk Katwijk”

Een „brede vertegenwoordiging” van kerken steunt de opvang die de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Katwijk aan Zee biedt aan het Armeense gezin Tamrazyan.

Ruim 25 afgevaardigden van diverse kerken in het land hebben zich woensdag „unaniem en overtuigd” achter de kerk in Katwijk geschaard in de verantwoordelijkheid die deze voelt voor de uitgeprocedeerde Armeniërs, zei woordvoerder Rikko Voorberg na afloop van een bijeenkomst in Amsterdam. Het gezin telt drie kinderen, onder wie de studente Hayarpi (21), die naar buiten treedt als een actief lid van de ChristenUnie.

„We weten allemaal dat het kinderpardon op dit moment zo wordt gehanteerd dat het kinderen en gezinnen in een onmogelijke situatie brengt. Niemand komt ervoor in aanmerking. Als gemeenteleden dan aankloppen bij de kerk, wie doet dan niet open? Kerken in het land realiseren zich dat dit ook bij hen kan gebeuren”, aldus Voorberg, voorganger van de PopUpkerk in Amsterdam.

De deelnemers aan de bijeenkomst willen met de gkv Katwijk meedenken en ook „meehelpen, niet alleen in woorden, maar ook metterdaad.” Hoe die hulp eruit gaat zien, kon Voorberg nog niet zeggen, omdat eerst een terugkoppeling moet plaatshebben naar de diverse kerken. Ook wilde hij niet aangeven vanuit welke kerken, naast de GKV en de Protestantse Kerk in Nederland, er mensen aanwezig waren.

Voorberg benadrukt dat de interkerkelijke coalitie het overheidsbeleid niet wil traineren. „Kerkasiel is een laatste redmiddel. Het is erop gericht om te komen tot een dialoog met de overheid.”

Betrokkenen zullen contact leggen met de regeringspartijen in de Tweede Kamer, aldus Voorberg. „Als je deze kinderen uitzet, worden ze onherstelbaar beschadigd. Dat wil de overheid niet en dat willen wij niet. We geloven dat we tot een oplossing kunnen komen.”

Het gezin Tamrazyan is negen jaar in Nederland en sinds enkele jaren lid van de gkv in Katwijk. Vanwege een dreigende uitzetting zochten ze drie weken geleden onderdak in de kerk. Het gezin verblijft daar nog steeds.