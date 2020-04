Brede oproep aan kabinet: Vang gevluchte kinderen op

Ruim honderd mensen uit de wereld van onder meer politiek, wetenschap en hulpverlening roepen het kabinet op alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren.

De oproep staat donderdag in een paginagrote advertentie in NRC en is onder andere ondertekend door (oud-)politici zoals Ed Nijpels (VVD), Job Cohen (PvdA) en Herman Wijffels (CDA). Zij roepen op solidair te zijn met Griekenland en landen als Duitsland en Luxemburg „die al wel een deel van de kinderen opvangen.”

Ook directeuren van onder meer Rode Kruis, Unicef, Tear, Red een Kind en Word Vision steunen de oproep, evenals twee rabbijnen en vertegenwoordigers van Missie Nederland en Moslims en Overheid.

Griekenland vroeg de lidstaten van de Europese Unie zeven maanden geleden een groep van 2500 kinderen over te nemen die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen op onder meer Lesbos. „Deze noodkreet van de Griekse regering is door de coronacrisis alleen maar urgenter geworden. De situatie in de kampen is volgens artsen potentieel catastrofaal”, aldus de ondertekenaars van de oproep.

Inmiddels is ook in meer dan veertig gemeenten voldoende steun voor de opvang van vluchtelingenkinderen. De Groningse burgemeester Schuiling (VVD) doet donderdag op het dak van Forum Groningen op het symbolische tijdstip van 11.58 uur (twee voor twaalf) een oproep aan het kabinet om 500 alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland op te vangen.