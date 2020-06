Bredase jongens eisen geld in cafetaria waar alleen wordt gepind

Twee Bredase jongens (van 13 en 16 jaar) hebben zich maandagmorgen bij de politie gemeld voor betrokkenheid bij een overval op een cafetaria in de Ginnekenweg in hun woonplaats. Bij die overval vrijdagavond dreigde een van de jongens met een mes en eiste hij contant geld van de exploitanten van de snackbar. Die maakten de jongens duidelijk dat er geen geld was, omdat in de zaak alleen kan worden gepind.

De overvallers sloegen daarna op de vlucht zonder buit. De recherche begon een onderzoek naar de jongens en gebruikte daarbij ook camerabeelden.

Nadat de jongens zich bij de politie hadden gemeld, zijn ze met toestemming van de officier van justitie aangehouden.