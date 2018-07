Bredase barbershop beschoten

Een barbershop in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. Er zijn zeker tien schoten gelost. Er was in de zaak niemand aanwezig, aldus een politiewoordvoerder.

De politie kreeg tussen 02.00 en 03.00 uur meldingen binnen dat in de wijk Haagse Beemden schoten klonken. Agenten kwamen na een zoektocht uit bij barbershop Allure aan de Kesterenlaan, waar kogelinslagen in een ruit en kozijn waren te zien.

De eigenaar zegt volgens de politiewoordvoerder niet te weten uit welke hoek de beschieting komt. „Feit is wel dat panden vaak niet zomaar worden beschoten, maar het kan natuurlijk een lukrake actie zijn”, aldus de woordvoerder.