Bredase advocaat: Ik wil Nabil B. bijstaan

De Bredase advocaat Peter Schouten wil kroongetuige Nabil B. juridisch bijstaan. In BN De Stem zegt hij dat het een principekwestie is.

Woensdag werd Derk Wiersum, de advocaat van B., geliquideerd in Amsterdam. Na de moord zei waarnemend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten Simeon Burmeister dat hij denkt dat het heel lastig zal worden een advocaat te vinden voor de kroongetuige. Strafpleiters Peter Plasman en Tjalling van der Goot zeiden donderdag dat als B. geen advocaat krijgt, de uiterste consequentie zou kunnen zijn dat hij niet verder vervolgd kan worden.

Schouten heeft zijn initiatief besproken met zijn vrouw en kinderen. Hij vindt dat hij een daad moet stellen. „Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt, wat gedaan moet worden”, zegt hij in de krant. De strafpleiter hoopt dat veel advocaten eenzelfde aanbod gaan doen. „Ik zou daar heel trots van worden.” Schouten weet niet of B. op zijn aanbod ingaat. En wie de kroongetuige ook gaat bijstaan, moet hoe dan ook beter worden beveiligd, aldus de advocaat.