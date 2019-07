Bredanaar twee keer gepakt met drugs

Een 28-jarige man uit Breda is dinsdagavond aangehouden omdat hij drugs bij zich had. Dat was de tweede keer binnen een paar dagen. Bij de tweede arrestatie stapte de man uit zijn auto en riep hij dat de politie „hem altijd moest hebben en dat hij de week ervoor ook al was aangehouden”.

Ook meldde de man dat hij een zakje hennep in de auto had liggen, maar dat hij niet wilde dat agenten dat zouden pakken. De politiemensen keken toch en vonden onder de vloermat wat cocaïne. De bestuurder probeerde er nog vandoor te gaan maar is ingehaald en uiteindelijk overmeesterd met pepperspray.

De auto heeft de man moeten inleveren.