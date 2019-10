Bredanaar met 100 km/uur door woonwijk

De politie heeft na een achtervolging een automobilist van de weg gehaald die ruim 100 kilometer per uur te hard reed door Breda, Prinsenbeek en Etten-Leur. Agenten zagen de 44-jarige Bredanaar in de nacht van zondag op maandag over de Nijverheidssingel in zijn woonplaats scheuren en gingen achter hem aan.

De man negeerde volgens de politie diverse stoptekens, reed op een rotonde tegen het verkeer in en stuurde met 100 kilometer per uur door een woonwijk waar 30 kilometer per uur de limiet is.

Uiteindelijk kon de man worden klemgereden. Hij is opgepakt en zijn rijbewijs en auto werden in beslag genomen. Waarom de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging kan de politie nog niet zeggen.