Bredanaar in slaap geliquideerd

De 25-jarige Bredanaar die begin januari na wildwesttaferelen dood werd aangetroffen in een flat in Breda, is in zijn slaap met een revolver én een pistool door het hoofd geschoten. Officier van justitie Yolanda van Setten heeft dat vrijdag gezegd op de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de verdachten Anel B. (27) en Azedine A. (26). Over het motief tast de politie nog in het duister.

Kort na de koelbloedige liquidatie op 9 januari betrapte de politie de twee moordverdachten toevallig tijdens een routinecontrole en ontdekte een tas met vuurwapens. De verdachten sloegen op de vlucht en keerden terug naar de flat met de vermoorde man. Op het moment dat de politie ze wilde arresteren vielen ze van het balkon en raakten zwaargewond. De politie zegt dat de verdachten van het balkon sprongen, de verdachten zeggen dat ze er door agenten van af zijn geschoten.

Uit videobeelden en verklaringen blijkt dat de verdachten en het slachtoffer nagenoeg de hele avond in de flat zijn geweest. Eén schot door het hoofd van het slachtoffer is fataal geweest. DNA van de verdachten is gevonden op de vuurwapens die zijn gebruikt.

Verdachte Anel B. kan zich door de val van de flat niks meer herinneren van de gebeurtenissen en heeft daarom nog geen verklaring afgelegd. Azedine A. verblijft na een coma nog steeds in het gevangenisziekenhuis, zit nog in een rolstoel en wijst naar twee anderen die de Bredanaar hebben doodgeschoten. Namen weigert hij te noemen.

Beide verdachten werden vrijdag met speciaal en streng beveiligd transport naar de rechtbank in Breda gebracht. Advocaat Jan-Hein Kuijpers denkt dat de verdachten gevaar lopen. Volgens de officier van justitie was de beveiliging uit voorzorg omdat er nog zoveel onduidelijk is. „Er zit een heel verhaal achter. Maar we weten niet precies hoe het zit en weten niet wie er ruzie heeft met wie.”