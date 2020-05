Breda wil met app drukte in binnenstad vermijden

De gemeente Breda heeft een ‘druktemeter’ geïntroduceerd waarop te zien is hoe druk het is in de binnenstad. Met deze service wil de gemeente ervoor zorgen dat er tijdens de coronacrisis niet te veel mensen tegelijk gaan winkelen waardoor ze niet goed afstand kunnen houden.

Door een berichtje te sturen naar het WhatsAppnummer 06-11778060 weet iemand na een paar tellen of het licht voor een bezoek aan de Bredase binnenstad op groen, oranje of rood staat. De gegevens hiervoor komen onder meer van toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages.

Doe een boodschap in de binnenstad, maar vermijd drukte en check je app, is het devies. En de binnenstad is doordeweeks net zo „gastvrij” als in het weekeinde, aldus burgemeester Paul Depla. Afgelopen weekeinden riepen de burgemeesters van Tilburg en Den Bosch mensen op thuis te blijven toen ze het te druk zagen worden in hun binnenstad.