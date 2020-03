Breda vernoemt woonhof naar MH17-slachtoffer Willem Witteveen

Een nog in te richten woonhof in Breda wordt vernoemd naar de Nederlandse rechtsgeleerde en het voormalig PvdA-Eerste Kamerlid Willem Witteveen (5 mei 1952 - 17 juli 2014). Samen met zijn partner en dochter kwam Witteveen om bij de ramp met de MH17-vlucht boven Oost-Oekraïne.

Witteveen woonde toen samen met zijn gezin in de Burgemeester Passtoorsstraat in Breda. Op een terrein tussen die straat en de Cartier van Disselstraat komt het Willem Witteveenhof.

Witteveen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1988 cum laude in de rechtsgeleerdheid. Van 1990 tot aan zijn overlijden was hij hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan Tilburg University.