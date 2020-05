Breda sluit toegang naar recreatiegebied af wegens drukte

De gemeente Breda heeft de toegangswegen naar de Galderse Meren per direct afgesloten. Het is er te druk. Op Twitter meldt de gemeente: „Kom dus niet naar de Galderse Meren”.

De Galderse Meren is een gebied van recreatieplassen ten zuiden van Breda.

Op sociale media maken veel mensen zich erg boos over de grote drukte her en der in Nederland. Twitteraars zeggen door die drukte rekening te houden met een opleving van het coronavirus. Zij leggen de schuld bij mensen die vandaag „zo nodig” bijvoorbeeld nieuwe kleren moesten gaan kopen.