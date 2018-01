Breda laat geweldsincidenten onderzoeken

Burgemeester Paul Depla van Breda laat de politie onderzoek doen naar geweldsincidenten in de stad in de afgelopen drie jaar. De burgemeester wil weten of er sprake is van een toename of een trend, schrijft hij donderdag aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de analyse zijn enkele opvallende gebeurtenissen afgelopen dagen. Zaterdag werden in Breda twee huizen beschoten met een zwaar kaliber vuurwapen. Dinsdag werd in een flatwoning een vermoorde man gevonden.

De burgemeester wil weten wat er in Breda speelt om het geweld beter te kunnen duiden. De analyse moet hem in staat stellen om maatregelen te nemen om de kans op geweldsincidenten te verkleinen. „Breda is opgeschrikt en dat baart veel mensen zorgen. Incidenten als deze week tasten het veiligheidsgevoel van bewoners aan. Als burgemeester wil en kan ik me daar niet bij neerleggen”, schrijft Depla in zijn toelichting.