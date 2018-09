Breda kleurt rood tijdens de Roodharigendag

Roodharigen uit zo’n tachtig landen komen zaterdag en zondag in Breda bijeen voor de jaarlijkse Roodharigendag. De organisatie verwacht deze dertiende editie 40.000 bezoekers te verwelkomen. Het is wellicht de laatste keer dat het evenement in Breda plaatsvindt.

Hoogtepunt van het weekend is traditiegetrouw de groepsfoto in stadspark Valkenberg op zondag. Dit is het enige onderdeel dat enkel voor roodharigen is bedoeld, verder is het evenement voor iedereen toegankelijk. Op het uitgebreide programma staat ook een gezamenlijke picknick.

De Roodharigendag beleefde zijn eerste editie in Asten. Sinds 2007 vindt het evenement plaats in Breda. Dat zou dit jaar voor het laatst kunnen zijn, zegt organisator Bart Rouwenhorst. „Voor volgend jaar zijn we met diverse gemeenten in gesprek. Daaronder ook met Breda. In januari nemen we een beslissing over de editie van 2019.”