„Brech kreeg proeftijd na ontuchtverdenking”

De zedenzaak tegen Jos Brech die in 1985 werd geseponeerd door het Openbaar Ministerie (OM), draaide om ontucht met twee jongens van tien die meededen aan een speurtocht in de Limburgse gemeente Nuth. De NOS meldt dat op basis van een gerechtelijk document.

In het rechtbankstuk staat volgens de omroep dat de zaak onder voorwaarden werd geseponeerd: Brech, die nu wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, kreeg een proeftijd van twee jaar. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg heeft het document aan tv-programma Nieuwsuur verstrekt. De politie heeft tot nog toe alleen gemeld dat het dossier uit 1985 niet meer voorhanden is. Het zedenverleden van Brech wordt nog verder onderzocht.

Het in Maastricht gevestigde archief was vrijdagavond niet bereikbaar voor een toelichting. De Limburgse politie kon nog geen inhoudelijke reactie geven op het opduiken van het document. Het is nog onduidelijk of het onderzoeksteam er inmiddels ook over beschikt.

Over de ontucht bij het plaatsje Wijnandsrade verscheen destijds een kort nieuwsbericht in het Limburgsch Dagblad. Daarvan zei de politie eerder dat niet meer was te controleren of het betrekking had op Brech, maar het sepotdocument maakt nu duidelijk dat het over de verdachte uit Simpelveld ging.