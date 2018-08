„Brech bij Poolse scouts na vertrek uit Nederland”

Jos Brech, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, heeft na zijn gedwongen vertrek bij de Nederlandse scouting zich in Polen bij de padvinders aangesloten. Dat schrijft het AD. In Limburg moest hij in 2002 vertrekken nadat zijn zedenverleden aan het licht kwam.

Maar in Polen wisten ze van niks. En daar begaf Brech zich de afgelopen jaren veelvuldig en volop onder de kinderen, blijkt uit informatie die de krant achterhaalde. Vrijdag was er bij de Poolse scouting spoedoverleg. Het blijkt dat Brech zich in Polen meldde vlak nadat hij in Nederland niet langer bij de scouting actief kon zijn, maar van dat laatste hadden ze in Polen geen weet. Als buitenlandse padvinder nam hij deel aan kampen en bijeenkomsten.

Brech heeft volgens het AD zelf ook online bericht over zijn verblijf in Polen. „Volgende week zit ik met 150 kinderen in het woud. En dat zes weken lang.”