Brech behandeld na zedendelict in jaren 80

Jos Brech is in het verleden behandeld bij het Riagg na een zedendelict. De verdachte van de moord op Nicky Verstappen vertelde dat al in 2001 aan de politie tijdens een getuigenverhoor, meldt De Limburger.

De nu 55-jarige Brech heeft volgens de onderzoeksleider van de politie destijds uit eigen beweging zijn betrokkenheid bij een zedendelict in de jaren tachtig en de daarop volgende therapie opgebiecht.

De man uit Simpelveld was voor het verhoor opgeroepen omdat hij in 1998, enkele uren na de ontdekking van het lichaam van de elfjarige Nicky ’s nachts over de Brunssummerheide fietste. De politie ondernam toen nog geen verdere actie, omdat ze hem als toevallige passant bestempelde.

Tegen een nieuw politieteam, dat de vastgelopen moordzaak probeerde vlot te trekken, vertelde Brech dat hij in 1985 was verhoord over een zedendelict met kinderen en dat hij daarna in behandeling was gegaan bij de Riagg.