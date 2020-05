Een 51-jarige Braziliaan die een bigshopper met daarin 525.000 euro bij zich had, is woensdag in Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie.

Agenten gingen woensdag vanwege eerder op de dag ontvangen informatie naar de omgeving van de Argonautenweg. Daar zagen ze de Braziliaan met de grote boodschappentas in een auto stappen. Hij werd aangehouden en het geld is in beslag genomen. De man heeft inmiddels afstand gedaan van het geld, een boete betaald en is vrijgelaten.