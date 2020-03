Braziliaan met 15 kilo goudstaven aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee, douane en FIOD hebben op Schiphol een 27-jarige Braziliaan aangehouden die in het bezit was van 15 kilo aan goudstaven. Hij wordt verdacht van witwassen.

De douane controleerde de bagage van de man die vanuit Rio de Janeiro kwam en op doorreis was naar Hongkong. Hij bleek zes goudstaven in zijn handbagage te hebben met een gewicht van bijna 15 kilo. Hij kon hiervoor geen goede verklaring geven, waarop hij werd aangehouden. De man is vastgezet en het goud, een mobiele telefoon en ongeveer 750 Amerikaanse dollar zijn in beslag genomen. Het OM doet verder onderzoek.

De goudprijs staat momenteel op ruim 47.000 euro. De totale waarde van het beslag genomen goud komt daar mee op ruim 700.000 euro.