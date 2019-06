Bravis ziekenhuis kiest definitief Roosendaal

Bravis gaat definitief een nieuw ziekenhuis bouwen op de locatie Bulkenaar in Roosendaal. De adviesorganen van het Brabantse ziekenhuis steunen het besluit unaniem, heeft de ziekenhuisorganisatie bekendgemaakt.

Bravis heeft nu nog twee hoofdlocaties in West-Brabant: Bergen op Zoom en Roosendaal. De specialismen zijn over die twee locaties verdeeld. Lange tijd werd er gesteggeld of het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal of Bergen op Zoom zou komen.

Vanaf 2025 wordt op de nieuwe locatie alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg centraal verleend. Het ziekenhuis in Bergen op Zoom zal dan worden gesloten, maar daar blijft wel een poliklinische voorziening.

Volgens Bravis levert alle zorg onder één dak grote voordelen op. „Zo kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners nog beter samenwerken, waardoor de zorg verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiënten hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties”, aldus het ziekenhuis.

Daarbij zijn de twee huidige hoofdlocaties ruim vijftig jaar oud, terwijl er in de ziekenhuiszorg veel is veranderd. Er zijn minder bedden nodig, patiënten hebben meer behoefte aan dagbehandeling en er zijn meer poliklinische behandelingen.