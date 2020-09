Brandwonden bij kinderen ontstaan vaak in het bijzijn van ouders

De meerderheid van de ongelukken waarbij kinderen brandwonden oplopen, gebeurt terwijl de ouders in dezelfde ruimte zijn. De Nederlandse Brandwonden Stichting trekt die conclusie na onderzoek samen met de drie brandwondencentra. Jongetjes van achttien maanden oud vormen de grootste groep slachtoffers. „Dat zijn dus de kinderen die zich net kunnen optrekken en kunnen grijpen. Zo trekken ze staand een kop hete thee over zich heen,” aldus de stichting.

In meer dan 80 procent van de gevallen gebeurde het ongeluk in het bijzijn van de ouders. Met name kinderen in grote gezinnen worden het slachtoffer.

Hete kopjes thee zijn de grootste boosdoener. Met de resultaten van dit onderzoek hoopt de stichting ouders meer bewust te maken van gevaren en brandwonden bij kinderen te voorkomen. Zeker nu door de coronamaatregelen veel ouders thuiswerken. „Ouders denken vaak dat ze geen risico lopen zolang ze in de buurt van hun kindje zijn of hen goed in het oog houden. Deze inzichten laten zien dat dit zeker niet het geval is,” zegt Annebeth de Vries, hoofd van het kinderbrandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

De Nederlandse Brandwonden Stichting geeft ook tips om brandwonden te voorkomen. Zo is het beter om niet alleen hete thee uit de buurt van kinderen te zetten, maar ook wat koud water toe te voegen.