Een brandweerwagen, die was ingeschakeld voor een brand in Heerhugowaard, heeft zaterdag niet veel kunnen betekenen. De hoogwerker is een greppel ingegleden, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De wagen was op weg naar een woningbrand aan de Jan Glijnisweg. De brandweermannen in de wagen zijn ongedeerd gebleven.