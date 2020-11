Brandweerman komt om bij arbeidsongeval in Den Dolder

Bij een arbeidsongeval bij een appartementencomplex in Den Dolder is zaterdag een brandweerman om het leven gekomen. De brandweer was afgekomen op een melding van wateroverlast in het complex aan de Dolderseweg in het Utrechtse dorp. Volgens RTV Utrecht viel de brandweerman terwijl hij rondliep in een vier meter diepe liftschacht.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De verslagenheid onder de collega’s is groot, aldus de woordvoerder. Er is slachtofferhulp voor hen ingeschakeld.