Brandweerman Goes: Bestuurder onder gekantelde tractor was nog een meisje

Mensen uit liften bevrijden, omgewaaide bomen wegslepen, beknelde dieren helpen. De brandweer doet meer dan blussen. Uit CBS-cijfers van donderdag blijkt dat het aantal hulpverleningsklussen stijgt.

„Je verzint het soms niet”, zegt Jan Willem Vermeulen (47). De ploegleider bij een van de brandweerposten van Goes doelt op klussen die hij en zijn manschappen krijgen. Ooit kwam er een melding van een tachtiger die was gevallen in een toiletruimte van een verzorgingshuis. Toen de brandweerlieden arriveerden, bleek dat een scherp deel van een deurklink zich in de hand van het slachtoffer had geboord. „Hij zat vast aan de deur. Wij moesten de deurklink los zagen. Dan moet je improviseren. Uiteindelijk lukte dat. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis vervoerd.”

Vuurzeeën

De brandweer doet meer dan vuurzeeën bestrijden. De brandweer kreeg vorig jaar bijna 104.00 hulpvragen die níét te maken hebben met bluswerkzaamheden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2016.

Geregeld assisteert de brandweer hulpdiensten na verkeersongevallen, zegt Vermeulen, sinds twintig jaar vrijwilliger bij de Zeeuwse brandweer. Zo moeten brandweerlieden onder meer beknelde automobilisten bevrijden. „Dat is soms best heftig. Mensen kunnen zwaargewond zijn, of zelfs overlijden. We trainen het bevrijden van slachtoffers uit auto’s geregeld met oefenpoppen. Maar het is iedere keer weer een totaal ander verhaal als je met echte mensen te maken hebt.”

Schaar

De brandweer beschikt over speciaal, hydraulisch gereedschap om beknelde personen in voertuigen te kunnen ontzetten. Het betreft met name de schaar (om bijvoorbeeld een portier los te knippen), de spreider (om stukken metaal uit elkaar te buigen) en de ram, een soort vijzel.

Regelmatig helpt de brandweer ook ambulancepersoneel bij het vervoer van patiënten. „Soms weegt een hartpatiënt meer dan 100 kilo. Daar komt dan bijvoorbeeld nog 50 kilo bij voor de brancard en apparatuur. Voor twee ambulancebroeders kan dat te zwaar zijn. Wij helpen dan mee. Soms gebruiken we daarvoor zelfs de ladder van de brandweerwagen.”

Een klus die ook niets met vuur blussen te maken heeft, is hulp na een zware storm. „Onze taak is dan het gevaar op de openbare weg terug te dringen. Dus slepen we omgewaaide bomen van de weg of halen we losliggende dakdelen weg.” Ook bij wateroverlast rukt de brandweer uit. „Dan pompen we kelders en ondergelopen parkeergarages leeg.”

Lift

Meer dan eens bevrijdt de brandweer mensen uit een lift. Vorig jaar nog schoot de Zeeuwse brandweer te hulp toen mensen in de lift van de Goese watertoren zaten opgesloten. „Het is niet leuk om een uur vast te zitten. Als we mensen bevrijden, zijn ze dankbaar. Soms krijgen we een taart toegestuurd.”

Ook als dieren in het nauw zitten, wordt de brandweer opgetrommeld. Zo helpen de brandweerlieden een paard uit de sloot, een kat van het dak of een gans van het ijs.

Bijzonder was een klus een jaar of vijf geleden. „Een olifant uit het circus van Goes was ontsnapt en in een grote sloot beland. Er stond wel dertig man met een touw aan dat dier te trekken. Onder de poten van de olifant hebben we zand en stro gelegd. Om het makkelijker te maken het dier uit de sloot te trekken. Uiteindelijk lukte dat. Iedereen was blij.”

Wat doet Vermeulen liever: Een felle brand blussen of andersoortige brandweerklussen klaren? „Ik kies voor de hulpverlening, zoals het bevrijden van mensen uit een lift. Dan kun je echt wat voor mensen betekenen. Al blijft een brand in zekere zin prachtig.”

Tractor

Het vrijwilligerswerk confronteert de Zeeuw, vader van twee dochters, soms met verdrietige situaties. „Ooit kregen we een melding: Tractor in de sloot langs de snelweg A58. Dan denk je: een oude boer is met zijn grote tractor gekanteld. Ter plekke bleek het om een klein tractortje te gaan. Dat reed in een fruitboomgaard en was in de sloot beland. De bestuurder, bekneld onder de tractor, bleek een vrouw te zijn. Een meisje nog. Verdronken.”

Vaker hulp brandweer ingeroepen