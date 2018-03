Brandweerman gewond door brand op kazerne

Een brandweerman is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt tijdens de bestrijding van een brand aan de brandweerkazerne in Uden. Vermoedelijk door een technische oorzaak vloog een van de neonletters aan de gevel van het pand in brand.

Tijdens het nablussen kwam de brandweerman in contact met een stroomkabel en kreeg een schok. Onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen voor medische hulp. De brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht maar maakt het inmiddels goed en is weer thuis, aldus een woordvoerder zaterdag.