Een brandweerman is maandagavond in Oud-Vossemeer (Zeeland) gewond geraakt tijdens het blussen van een prullenbak die op de Oud-Vossemeersedijk in brand stond.

Op het moment dat hij in de prullenbak keek, ontploften er één of twee spuitbussen waardoor er delen en brandende gassen in zijn gezicht kwamen. Hij werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ogen zijn daar uitgespoeld.

De dienstdoende brandweerofficier heeft aangifte gedaan van brandstichting.