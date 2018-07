Brandweerauto kantelt, twee gewonden

Een brandweerauto die op weg was naar een natuurbrand is in Leusden (Utrecht) op zijn zijkant terechtgekomen. Twee van de drie brandweerlieden in de wagen zijn hierbij lichtgewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Groene Zoom. Waardoor de brandweerauto kantelde, is nog onduidelijk, meldt de politie. De twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Tankwagen van brandweer Leusden belandt op de zijkant onderweg naar een melding. #Leusden #brandweer pic.twitter.com/prWbLEty1p — Ramon (@RamonVersteeg) July 18, 2018

De natuurbrand in Rhenen bleek volgens een brandweerwoordvoerder mee te vallen. „Ze waren niet nodig, dus het ongeluk zorgde niet voor problemen.”