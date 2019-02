Duikers van de brandweer zijn zondagochtend in de Zuid-Willemsvaart in Weert begonnen met het zoeken naar een vermiste man. Volgens de brandweer is de 22-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk in het water terechtgekomen.

De man vertrok op de fiets van het uitgaanscentrum De Oelemarkt in Weert. Daarna is niets meer van hem vernomen. De hulpdiensten hebben zondagochtend een fiets gevonden bij het kanaal.