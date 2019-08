Brandweer zoekt twee mensen in brandend pand

De brandweer is op zoek naar twee personen in een gebouw in de Gelderse plaats Beekbergen dat in brand staat. De twee worden als vermist beschouwd, hoewel het niet zeker is dat zij zich nog in het pand bevinden. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Het gaat om een pand van het Leger des Heils aan de Dorpstraat. De brandweer is bezig met blussen en met de ontruiming. „In het gebouw vond eerder op de avond een bijeenkomst plaats. Die mensen zijn naar buiten gegaan toen de brand uitbrak, alleen deze twee worden vermist. Wij hebben sterke vermoedens dat ze nog in het pand zijn”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer gaat in ploegen naar binnen om naar de vermiste personen te zoeken. Een ploeg kan slechts tien minuten binnen blijven, omdat daarna de zuurstof op is. De brand is nog niet helemaal geblust.

In de straat waar het gebouw staat, werd een markt gehouden. Daarom was het erg druk toen de ontruiming plaatsvond. Via social media riep de brandweer bezoekers van de markt op om de straat vrij te houden. Inmiddels is de markt vroegtijdig beëindigd.