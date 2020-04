Brandweer zet ‘handcrew’ in bij natuurbranden

De brandweer maakt bij de natuurbranden in Brabant en Limburg volop gebruik van de zogeheten handcrew van de brandweerkorpsen Twente en IJsselland. Deze handcrew, opgezet naar Amerikaans model, bestrijdt de brand op plekken waar brandweervoertuigen niet kunnen komen. Teams van twintig gespecialiseerde brandweerlieden gaan te voet het brandende gebied in om brandhaarden met de hand te bestrijden.

De handcrew is een van de moderne technieken die Brandweer Nederland de laatste jaren heeft ontwikkeld om natuurbranden aan te pakken, aldus Frank lutke Schipholt van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze veiligheidsregio is samen met de veiligheidsregio Gelderland-Midden gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding, omdat beide korpsen de Veluwe als grootste natuurgebied van Nederland onder hun hoede hebben.

„Gewoonlijk surveilleren we in tijden dat het zo droog is als nu met een vliegtuigje. Maar dat kan nu niet vanwege coronamaatregelen. De politie surveilleert extra. En veel korpsen beschikken over drones, waarmee ze een brandmelding kunnen bekijken”, aldus de zegsman van de brandweer.

De VNOG vormt samen met Defensie en het Instituut Fysieke Veiligheid ook het Fire Bucket Operations-team. Dat zorgt sinds 2013 voor de inzet van blushelikopters. Blushelikopters laten telkens zo’n 10.000 liter water vallen op plekken waar de brandslangen geen succes hebben.

„Maar het allerbelangrijkste in zulke droge periodes als nu is dat mensen zich gedragen”, zegt lutke Schipholt. „Want brandstichting is de grootste oorzaak van natuurbranden. De ene brand lokt de volgende uit. Dat is ook de reden dat de brandweer op sociale media zo weinig mogelijk meedeelt over natuurbranden: we willen niemand op een idee brengen.”