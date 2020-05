Brandweer wijst op belang rookmelders na 22 doden in 2019

In 2019 zijn er bij 21 woningbranden in totaal 22 doden gevallen. Dat meldt de brandweer op basis van een jaarlijks onderzoek. De brandweer wijst op het belang van rookmelders; bij 12 van de 21 woningbranden was er geen rookmelder aanwezig.

„Met name voor zelfredzame mensen zijn rookmelders belangrijk. We zijn dan ook blij dat er, naast de huidige verplichting voor rookmelders in nieuwbouwwoningen, vanaf 1 juli 2022 ook een verplichting komt voor rookmelders in bestaande woningen”, aldus lector Brandpreventie René Hagen.

Volgens de brandweer is onvoorzichtigheid bij roken de meest voorkomende brandoorzaak, gevolgd door onoplettendheid bij het koken.

Van de 22 dodelijke slachtoffers waren 16 personen alleenwonend en 14 van de 22 slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Slechts 3 van de 22 slachtoffers hebben een vluchtpoging ondernomen. Hagen: „Daaruit blijkt dat een brand en met name de rookontwikkeling zeer snel dodelijk zijn.”

De brandweer adviseert tevens deuren in het huis te sluiten. Uit het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden bleek dat 9 personen zijn omgekomen in een andere ruimte dan de ruimte waar de brand is uitgebroken en in 7 gevallen stond de deur van die ruimte open.

„Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het sluiten van binnendeuren de kans op overleven bij brand aanzienlijk verbetert”, aldus Hagen. „De brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting nemen dit al een aantal jaren mee in hun voorlichtingscampagnes. ‘Deuren sluiten voor het naar bed gaan’ is een goedkope preventieve oplossing die mensenlevens redt.”