Brandweer: wees extra alert in natuurgebieden

Wie met dit zonnige weer de natuur in gaat, moet deze dagen extra voorzichtig zijn. De brandweer waarschuwt dat een beginnend brandje zich door de aanhoudende droogte snel kan verspreiden. Mensen moeten bovendien ook in natuurgebieden drukke plekken mijden en anderhalve meter afstand bewaren om besmetting met corona te voorkomen.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert op zowel corona- als brandgevaar. De brandweer vraagt mensen die in een natuurgebied wandelen, fietsen of op een andere manier recreëren, hun verantwoordelijkheid te nemen. Op de website natuurbrandrisico.nl wordt per veiligheidsregio de actuele situatie aangegeven.

„Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas dat zonlicht opvangt, kan er al de oorzaak van zijn dat een enorm natuurgebied door brand wordt verwoest”, aldus Brandweer Limburg-Noord. „Laat je vuurkorf en fakkel lekker thuis. Ze vormen, net als dat kampvuurtje, een groot risico.”