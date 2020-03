Brandweer waarschuwt voor risico natuurbrand door droogte

De droogte van de afgelopen dagen in combinatie met harde wind zorgt voor een groter risico op natuurbranden. In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de brandweer sinds vrijdag extra alert. Terreineigenaren en natuurbeheerders moeten beginnende brandjes zo snel mogelijk melden, aangezien een natuurbrand zich bij droogte zeer snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen, waarschuwt Veiligheidsregio IJsselland.

In gebieden met veel bos en hei kan een natuurbrand zich snel uitbreiden. Nu de brandweer is overgeschakeld naar alertheidsfase 2 van natuurbrandbestrijding rukken de korpsen met meer mensen en materieel uit bij een melding. Er gelden stookverboden. Gewoonlijk wordt er dan ook vanuit de lucht gesurveilleerd, maar dat gebeurt nu niet wegens het risico op een coronabesmetting voor de bemanning, aldus natuurbrandspecialist Adriaan ter Huurne van de brandweer Twente.