Brandweer vreest aanwakkerende wind bij Herkenbosch

De brandweer heeft de brand in Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch naar eigen zeggen grotendeels onder controle. Maar het sein brand meester wordt nog niet gegeven, laat een woordvoerder woensdagochtend weten. „Daarvoor zijn we wat huiverig”, aldus de woordvoerder, verwijzend naar eerdere ervaringen.

Zo werd dinsdag ook het sein brand meester gegeven, maar even later grepen de vlammen, aangewakkerd door de wind, weer om zich heen. Voor een soortgelijk scenario wordt ook woensdag gevreesd. „Dinsdagmiddag leek de brand ook onder controle - opeens wakkert de wind aan en daar zag je de vlammen weer oplaaien”, zei de woordvoerder.

„De wind is nog rustig, maar we krijgen woensdagmiddag windsnelheden tot 6 meter per seconde, met uitschieters tot 10 meter per seconde. Dat staat gelijk aan windkracht 5”, aldus de bezorgde woordvoerder. Volgens hem heeft het vuur een gebied van tussen de 175 en 200 hectare verwoest.

Twee tanks van het leger hebben in de nacht van dinsdag op woensdag over een lengte van 250 meter bij een breedte van 40 meter bomen, struiken en andere begroeiing weggehaald in de bossen bij de dinsdag ontruimde manege Venhof. Deze brede gang moet voorkomen dat het vuur van het ene bosdeel naar het andere overslaat. Volgens de brandweer hebben de twee oude Leopard II-tanks woensdagochtend hun werkzaamheden afgerond. „De corridor is klaar”, aldus de woordvoerder.

Volgens de zegsman blijft het risico van brand ook zonder wind bestaan. „Het vuur zit in de grond. Daar moet echt heel veel water op.” De hulpdiensten beraden zich nog over de inzet van Duitse blushelikopters. Twee blusheli’s vlogen dinsdag af en aan na het opnieuw oplaaien van de brand dinsdagmiddag.

Tussen de brand in de Peel en de brand op de Meinweg is wel een verschil. „De Peel, daar kun je met de blusvoertuigen niet doorheen rijden, het gebied is grotendeels ontoegankelijk. Hier kunnen de blusvoertuigen wel overal doorheen.”