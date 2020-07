Brandweer voorkomt oververhitting opgesloten waardetransporteur

De bestuurder van een waardetransportwagen heeft vrijdagmiddag in Roermond letterlijk en figuurlijk een benauwd uur doorgemaakt. Hij zat bij een buitentemperatuur van 35 graden opgesloten in zijn voertuig en kon er niet uit. Omdat de temperatuur in het voertuig steeds verder opliep, rukte de brandweer uit om het busje met een blusstraal af te koelen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kreeg de auto bij het Designer Outlet in Roermond rond 14.30 uur een technisch probleem, waardoor niets meer werkte. Volgens 1Limburg hield ook de airco het voor gezien. De man trok zijn hemd uit om niet oververhit te raken.

Het bedrijf stuurde met spoed een technicus, die rond 15.50 uur erin slaagde de onfortuinlijke chauffeur uit de hete wagen te halen. Volgens de omroep gaat het goed met de man.